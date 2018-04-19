الكشف عن موعد “كلاسيكو الأرض” !

الرياضة
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الكشف عن موعد “كلاسيكو الأرض” !
بقلم أمير بهلول

حددت الرابطة الإسبانية موعد “كلاسيكو الأرض” الذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد لحساب الجولة الـ36 من الليغا الإسبانية.

وستجرى المباراة المرتقبة بين الغريمين التقليدين في” الكامب نو”، الأحد 06 ماي المقبل بداية من 19:45 بتوقيت الجزائر.

وكان النادي الكتالوني قد حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد بثلاثية نظيفة في “السانتياغو بيرنابيو”.

وسيكون النادي الملكي أمام مهمة صعبة قبل مباراة الكلاسيكو، أين سيواجه نادي بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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