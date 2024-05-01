الكشف عن موعد مباراة الخضر وغينيا في تصفيات المونديال

أعلنت الإتحادية الغينية لكرة القدم، في منشور لها، عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك عن موعد مباراة مواجه الخضر للمنتخب الغيني.

وقالت أن المباراة ستلعب يوم 6 جوان 2024 في فترة التوقف الدولي القادم من تصفيات كأس العالم 2026.

فيما كشفت أن موعد مباراة غينيا ومنتخب موزمبيق سيكون يوم 10 جوان 2024 في المغرب.

فيما لم يتحدد توقيت المقابلتين بالضبط.

للإشارة أن المباراة بين الكتيبة الغينية والجزائرية ستنشط بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، التي تنتظر أن يكون الجمهور حاضرا بقوة في المدرجات مثلما جرت عليه العادة.