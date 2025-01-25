الكشف عن موقف غويري من الانتقال إلى مارسيليا

يتصدر مستقبل اللاعب الدولي الجزائري، ونجم نادي رين، أمين غويري، اهتمام الصحافة الفرنسية، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى أولمبيك مارسيليا.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد أكدت أمس الجمعة، بأن مسؤولي “لوام” دخلوا في مفاوضات رسمية، مع نظرائهم من رين، للاستفادة من غويري، من أجل خلافة اللاعب ايلي واهي، الذي غادر نحو فرانكفورت الألماني.

ومن جهته، أكد حساب “La Minute OM”، المقرب من نادي الجنوب الفرنسي، في تغريدة على منصة “إكس”، بأن غويري، جد متحمس لحمل ألوان مارسيليا.

كما استعرض ذات المصدر، أرقام لاعب “الخضر” في آخر 4 مواسم ضمن “الليغ1”. بألوان ناديي نيس ورين، وتجاوب أنصار مارسيليا، بشكل ايجابي مع المنشور، ما يؤكد أن غويري، مرحب به في نادي الجنوب.

للإشارة فإن غويري، الذي واجه انتقادات كبيرة، بسبب تذبذب مستوياته هذا الموسم، يملك عقدا مع رين، يمتد إلى صيف 2027.

🔵⚪️🇩🇿 #MercatOM ▫️Amine Gouiri a la volonté ferme de rejoindre l’OM ▫️ Il serait même prêt à tout pour renforcer nos rangs dès que possible #TeamOM pic.twitter.com/1MtHu3U3XU — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 25, 2025

🔵⚪️ Voici les stats d’Amine Gouiri TCC, sur les 4 dernières saisons ! #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/F9MgqVZ6p9 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 25, 2025

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