الكشف عن ميزة كبرى في اللقاح الروسي الجديد المضاد لكورونا

كشف رئيس مركز “فيكتور” الروسي، رينات مكسيوتوف، عن ميزة كبرى للقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي طوره المركز.

وأوضح رينات مكسيوتوف، في شريط بعنوان “فيروس خطير..لقاحات”، أن المتلقون لهذا اللقاح، لن يكونوا في حاجة للتطعيم به بعد الحقنة الأولى، إلا مرة كل 3 سنوات.

وأورد رئيس المركز: “بعد دورة التطعيم، لن تكون هناك حاجة إلى إعادة تطعيم تالية أكثر من مرة كل ثلاث سنوات”.

هذا ومن المقرر إجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح “أبيواك كورونا”، الذي يعمل على تحضيره مركز “فيكتور” بنهاية شهر أكتوبر، حسب موقع “روسيا اليوم”.

فيما يُتوقع الانتهاء من إجراءات التسجيل الرسمية للقاح الروسي الثاني ضد كورونا، بحلول 15 أكتوبر القادم.