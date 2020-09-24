الكشف عن ميزة كبرى في اللقاح الروسي الجديد المضاد لكورونا

أخبار العالم
  • -
  • 0
الكشف عن ميزة كبرى في اللقاح الروسي الجديد المضاد لكورونا
بقلم نادية بن طاهر

كشف رئيس مركز “فيكتور” الروسي، رينات مكسيوتوف، عن ميزة كبرى للقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي طوره المركز.

وأوضح رينات مكسيوتوف، في شريط بعنوان “فيروس خطير..لقاحات”، أن المتلقون لهذا اللقاح، لن يكونوا في حاجة للتطعيم به بعد الحقنة الأولى، إلا مرة كل 3 سنوات.

وأورد رئيس المركز: “بعد دورة التطعيم، لن تكون هناك حاجة إلى إعادة تطعيم تالية أكثر من مرة كل ثلاث سنوات”.

هذا ومن المقرر إجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح “أبيواك كورونا”، الذي يعمل على تحضيره مركز “فيكتور” بنهاية شهر أكتوبر، حسب موقع “روسيا اليوم”.

فيما يُتوقع الانتهاء من إجراءات التسجيل الرسمية للقاح الروسي الثاني ضد كورونا، بحلول 15 أكتوبر القادم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=892065

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com