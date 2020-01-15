الكشف عن نتائج التحقيقات الأولية بقضية القتيل في فيلا نانسي عجرم

قررت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، ختم التحقيق الأولي بقضية مقتل الشاب السوري، بفيلا نانسي عجرم في نيو سهيلة.

وحسب موقع “بيروت كوم”، نقلا عن مصادر مقربة من التحقيق، دخل محمد الموسى منزل نانسي عجرم وهو يشهر سلاحه، فأطلق عليه زوجها الدكتور فادي الهاشم الرصاص أثناء إتجاهه نحو الممر المؤدي إلى غرف النوم.

وتبين أن هذا الممر، لا يوجد فيه منفذ يؤدي إلى خارج المنزل.

ووثقت كاميرات المراقبة، أن القتيل كان يرصد محيط المنزل وبحوزته سلاح في وسطه، قبل الحادثة.

ووفق المعلومات، فإن الموسى هو من بادر بإطلاق النار تجاه فادي الهاشم من المسدس الذي كان يحمله، والذي تبين فيما بعد أنه مسدس صوت فقط.

وكان المسدس الذي حمله زوج نانسي عجرم، به طلقات نارية صوبها نحو الشاب، واستعمل الهاشم المسدس لأول مرة في هذا الحادث.

وشددت القاضية أن كل فرضيات الشك ستنتهي من خلال التحقيق، والذي لا يزال مستمرا.

وكان والد القتيل، حسن الموسى، قد تمنى خلال مقابلة مع الإعلامي طوني خليفة، من القضاء اللبناني، معرفة الحقيقة كاملة للكشف عن حادثة مقتل إبنه.

ونفى والد القتيل، ما يشاع أن الهدف من طلبه مواصلة التحقيق، هو الحصول على مبلغ مالي من الفنانة نانسي عجرم.