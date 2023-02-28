الكشف عن نوعية إصابة غولام ومدة غيابه

رفعت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الثلاثاء، الغموض حول نوعية الإصابة التي يعاني منها، الدولي الجزائري، ولاعب نادي أونجي الفرنسي، فوزي غولام.

وتعرض غولام، يوم السبت الماضي، لإصابة أجبرته على مغادرة أرضية الميدان، في الدقيقة الـ 70 من مباراة أونجي وضيفه أولمبيك ليون. برسم الجولة الـ 25 من الليغ1.

وأفاد موقع “butfootballclub” الفرنسي، بأن مدافع الخضر، يعاني من إصابة على مستوى عضلة الساق. من دون منح تفاصيل أخرى.

كما أكد المصدر ذاته، على لسان مدرب أونجي، عبد العزيز بوحزامة. بأن صاحب الـ 32 عاما، سيغيب عن المنافسة لعدة أسابيع.