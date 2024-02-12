الكشف عن هوية أبرز المرشحين لخلافة بلماضي

كشفت مصادر النهار، اليوم الإثنين، عن هوية أبرز المرشحين لتولي زمام العارضة الفنية للمنتخب الوطني، خلفا للناخب الوطني السابق جمال بلماضي.

وحسب مصادر النهار، فإن الفاف تقلص قائمة مفاوضاتها مع البرتغاليان كارلوس كيروش و جوزيه بيسيرو.

وأكدت ذات المصادر، أن مدرب منتخب مصر وإيران السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، المرشح الاول لخلافة جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للخضر.

وللإشارة، يتواجد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، ضمن الطاقم الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، والفاف في مفاوضات مستمرة معه.