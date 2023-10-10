الكشف عن هوية البلدان المستضيفة لـ “يورو 2028” و “يورو 2032”

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، منح شرف تنظيم يورو 2032 لكل من تركيا و إيطاليا بالشراكة.

وأعلن المسؤولون عن الإتحاد الأوروبي عقب إجتماع اليوم بمدينة نيون السويسرية.

إلى جانب ذلك، أعلن الإتحاد الأوروبي عن شرف تنظيم يورو 2028 لكل من بريطانيا وجمهورية إيرلندا.

وستكون تركيا قد فازت بشكل رسمي باستضافة البطولة للمرة الأولى في تاريخها، بعدما ترشحت لـ 6 مرات كاملة في وقت سابق.

للإشارة، إيطاليا استضافة البطولة 3 مرات سنتي 1968 و1980.

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