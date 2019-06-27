الكشف عن هوية الشرطي الذي قضى بتفجيرات تونس

تداولت الصحافة التونسية، ومواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً وصورا، تكشف عن هوية الشرطي الذي توفي اليوم الخميس، خلال تفجيرات التي استهدفت العاصمة تونس الإرهابية.

وحسب موقع “أورو نيوز العربية”، تبين أن الشرطي الذي راح ضحية للتفجيرات، هو “مهدي الزمالي”، ويعمل لدى إدارة الشرطة البلدية.

وعرفت العاصمة التونسية، اليوم الخميس، انفجاران، أسفر كل منهما عن أربعة مصابين بينهم رجال شرطة.

واستهدف الانتحاري الأول، دورية أمنية في شارع شارل “ديغول”، في وسط العاصمة تونس.

وبعد هذا الإنفجار بقليل، فجر انتحاري ثان نفسه قرب مركز للشرطة، في منطقة “القرجاني”.

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استشهاد حافظ الأمن " مهدي الزمالي" التابع للشرطة البلدية. الله يرحمه و يصبر اهله#Tunisie #تونس pic.twitter.com/f47hHIH9zq — Imen Ben Othmen (@imenbothmen) June 27, 2019