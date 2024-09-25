الكشف عن هوية حكام الداربي العاصمي والقمة القبائلية

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، الحكم رفيق عوينة، لإدارة الداربي المرتقب بين مولودية الجزائر والجار أتليتيك بارادو.

وسيدير عوينة، القمة العاصمية، المقررة هذا الجمعة، بملعب “علي لابوانت” في غياب الأنصار، بسبب أحداث لقاء المولودية الأخير، أمام المنستيري التونسي. بمساعدة كل من عمرون وزروقة، فيما عيّن شعوبي، حكما رابعا، إلى جانب عزرين في غرفة “الفار” بمساعدة بن براهم.

كما أعلنت “الفاف” في موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء، عن هوية حكام القمة القبائلية المقررة الجمعة. بين شبيبة القبائل، والوافد حديثا على حظيرة الكبار، أولمبيك أقبو.

وسيدير الداربي القبائلي، الحكم مصطفى غربال، بمساعدة غوراري وزرهوني، في حين تم تعيين قاموح. حكما رابعا، فيما سيكون حركات حكما لـ”الفار”، بمساعدة بويمة.