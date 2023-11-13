الكشف عن هوية حكام تسوية الجولة الـ 3

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية حكام اللقاءين المتأخرين عن الجولة الـ 3، بين أتليتيك بارادو أمام شباب بلوزداد ووفاق سطيف أمام اتحاد العاصمة.

وأعلنت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، أمس الأحد، عن تعيين الحكم بوسليماني بمساعدة بلبشير وباداش، لإدارة الداربي المرتقب غدا الثلاثاء. بين أتليتيك بارادو وشباب بلوزداد. بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء بداية من الساعة 15:00.

بينما عيّن الحكم مشارية، بمساعدة كل من بن عميرة وبولفلفل. لإدارة القمة المرتقبة بملعب 8 ماي 45 بسطيف، غدا الثلاثاء، بين الوفاق المحلي والضيف اتحاد العاصمة، بداية من الساعة 19:00.