الكشف عن هوية حكام نهائي الكأس وداربي الجزائر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن هوية الحكام، الذين اختارتهم لجنة التحكيم التابعة لها، لإدارة نهائي كأس الجمهورية ولقاء الداربي المتأخر عن الجولة الـ 23 من البطولة.

واختارت اللجنة الفدرالية للتحكيم الحكم بن براهم، لإدارة نهائي الكأس. المرتقب هذا الخميس بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف، بملعب ميلود هدفي بوهران. بمناعدة كل من زرهوني وبوزيت.

بينما عيّنت ذات الهيئة، الحكم بن يحيى، بمساعدة كل من بيوض وحمايدي، لإدارة الداربي الكبير. المقرر يوم الجمعة 23 جوان الجاري، بين الجارين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، ضمن تسوية لقاءات الجولة الـ 23.