الكشف عن هوية حكام نهائي كأس الجزائر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية حكام نهائي كأس الجزائر 2026، المرتقب غدا الخميس، بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة.

واسندت لجنة التحكيم التابعة لـ”الفاف” مهمة إدارة داربي نهائي الكأس. الذي سيحتضنه ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. بداية من الساعة 17:00، للحكم أكرم مشايرية. بمساعدة كل من قوراري مقران وغزلان محمد.

بينما تم تعيين بواب علاء. حكما رابعا وشلالي لمين مساعدا احتياطيا. في حين عُيّن طيب بودربال يوسف، حكما لـ”الفار” بمساعدة رزقة محمد لمين.

ويتجدد الصراع بين بلوزداد والاتحاد، للنسخة الثانية على التوالي. بعد الأولى الموسم الفارط. والتي حسمها أبناء “سوسطارة” لصالحهم بثنائية نظيفة.

وفي طريق التتويج الـ 10 في التاريخ. تأهل شباب بلوزداد إلى النهائي على حساب مُضيفه شباب قسنطينة بنتيجة 2-3. بينما اجتاز اتحاد العاصمة، عقبة مضيفه شباب باتنة بنتيجة 1-3.