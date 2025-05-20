الكشف عن هوية حكم “داربي الجزائر”

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية حكام، لقاء الداربي الكبير، بين مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة.

ويستقبل “العميد” المتصدر بـ 49 نقطة بعد مرور 26 جولة، هذا الجمعة الاتحاد. سادس الترتيب العام، بـ 36 نقطة، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 20:00، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 22 من البطولة المحترفة.

وسيدير الحكم بوجمعة، هذه القمة الواعدة بين الجارين، بمساعدة عبان وبن بوريش، فيما سيقود “الفار” الحكم لحلو بن براهم بمساعدة جنادي.

ولحساب تسوية الجولة الـ 22 أيضا، عينت ذات اللجنة، الثلاثي غوتي وتامرابط وجواد. لإدارة لقاء شباب قسنطينة والضيف مولودية وهران، المقرر هذا الخميس. بينما سيشرف على “الفار” أوكيل بمساعدة بوزيت.

وإلى جانب ذلك، كشفت لجنة التحكيم، أيضا عن هوية حكام الجولة الـ 27 من البطولة المحترفة. والمقررة أيام الـ 26 والـ 26 والـ 27 ماي الجاري.