الكشف عن هوية حكم “داربي الجزائر”

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن هوية، حكم القمة العاصمية المرتقبة بعد غدٍ الجمعة، بين المولودية والاتحاد.

ويلتقي العميد بـ “أبناء سوسطارة” بملعب 5 جويلية، مساء الجمعة. في لقاء متأخر عن الجولة الـ 7 من البطولة المحترفة لكرة القدم.

واسندت مهمة إدارة “الداربي” الذي سيكون شيقيا، بين المولودية والاتحاد، المنتشيين بتأهل رائع إلى ربع نهائي المنافستين القاريتين دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، على التوالي، إلى الحكم مشايرية.

وسيدير مشايرية، القمة العاصمية، بمساعدة كل من حمايدي وغزلي. فيما سيقود تقنية “الفار” الحكم حركات بمساعدة بويمة.

وعلى صعيد آخر، كشفت ذات اللجنة، عن حكام اللقاءين المتأخرين عن الجولة الـ 12، بين كل من أتليتيك بارادو أمام شباب بلوزداد، وشباب قسنطينة وضيفه مولودية البيض.

وسيدير داربي بلوزداد و”الباك” الثلاثي، بوخالفة، ورد بن سلامة وبلعروسي، إلى جانب بن يحيى في “الفار” وهواري مساعدا له.

فيما عُيّن الحكم عوينة رفيق، لإدارة لقاء “السياسي” والبيض، بمساعدة الثنائي عمرون وزروقة، مع تعيين علو، حكما لـ”الفار”، بمساعدة قوراري.

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