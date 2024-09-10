الكشف عن هوية حكم لقاء الخضر وليبيريا

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن هوية الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره الليبيري.

ويلتقي الخضر بليبيريا، عصر اليوم الثلاثاء، بملعب “صامويل دو كانيون” بالعاصمة “مونروفيا” بداية من الساعة 17:00، بتوقيت الجزائر، برسم الجولة الـ 2 من التصفيات المؤهلة لـ “كان” 2025.

وأوضحت “الفاف” بأن الحكيم الكيني، بيتر كاماكو، سيدير اللقاء، بمساعدة مواطنيه جيلبرت شيرويوت وصامويل كوريا، بينما سيكون الكيني الآخر، ميميسا نياڨروا الحكم الرابع.

ويعد صاحب الـ 41 عاما، أحد أبرز حكام كينيا، وهو المتحصل على الدكتوراه في الرياضيات البحتة. ويعمل أستاذا للرياضيات البحتة والتطبيقية في إحدى جامعات كينيا. وبدأ مشواره التحكيمي سنة 2011، وحصل على الشارة الدولية بعد 6 سنوات من ذلك.