الكشف عن هوية حكم لقاء الساورة والكويت الكويتي

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن هوية الطاقم التحكيمي، الذي سيدير لقاء هذا الثلاثاء، بين شبيبة الساورة ونادي الكويت الكويتي في البطولة العربية.

وعين الإتحاد العربي طاقم تحكيم موريتاني، لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم الرئيسي بيد الدحان، بمساعدة كل من “يوسف محمد ” و”بون أنجاي” فيما سيكون “بابكر صار” حكما رابعا.

ويستضيف “نسور الجنوب” بعد غد الثلاثاء، ممثل الكرة الكويتية، بملعب “ميلود هدفي” بوهران ضمن إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الملك سلمان للأندية.

يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت لصالح نادي الكويت الكويتي بنتيجة 1-0.