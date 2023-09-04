الكشف عن هوية حكم مواجهة السوبر الإفريقي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن هوية الطاقم التحكيمي، الذي سيدير مباراة “السوبر الإفريقي” بين اتحاد العاصمة والأهلي المصري.

ويلتقي الاتحاد بطل كأس “الكاف” بالأهلي صاحب لقب رابطة الأبطال، يوم 15 سبتمبر الجاري، بملعب الملك فهد، بمدينة الطائف بالسعودية، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت الجزائر.

وعينت “الكاف” الغابوني “بيار آتشو” لإدارة السوبر الإفريقي، بمساعدة كل مم مواطنه بوريس ديتسوغا، والكاميروني كترين فومو، بينا عين السنغالي عيسى سي، حكما رابعا.