الكشف عن هوية مُسدد كفالة ألفيس لإطلاق سراحه

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأحد، عن مستجدات جديدة بشأن هوية الشخص الذي قام بتسديد كفالة المليون أورو، لإطلاق سراح اللاعب البرازيلي داني ألفيس.

وحسب ماكشفه تقرير لموقع “موندو ديبورتيفو“، نقلا عن برنامج تلفيزيوني شهير بالبرازيل، فقد تم التعرف عن هوية من دفع كفالة البرازيلي داني ألفيش. حتى يخرج من السجن في مدينة برشلونة.

وأوضح المصدر، نقلا عن إحدى المتعاونات في البرنامج تُدعى ماريسا بلاسكيز، أنه لم يكن شخصًا فرديًا من سدد مبلغ الكفالة. بل شركة كانت مسؤولة عن الدفع.

وهذه الشركة عبارة عن مجلة “فييستا” من سددت مبلغ الكفالة. وبشرط القيام بتصوير تقرير حصري بخصوص حياة اللاعب ألفيس كلاعب وخارج الملعب حتى خلال فترات سجنه.