الكشف عن هوية الفرق المغادرة للقسم الثاني

كشفت مباريات القسم المحترف الثاني لكرة القدم، اليوم السبت، عن هوية النازلين إلى القسم الثالث من البطولة الوطنية.

وسقط كل من وداد بوفاريك و قير عبادلة وأولمبي المدية من القسم الثاني وسط غرب، رفقة كل من جمعية عين مليلة وسور الغزلان و مولودية العلمة من القسم الثاني شرق.

كما ضمن عدد من الفرق البقاء أبرزهم في بطولة وسط شرق أبرزهم أولمبيك المقرن، الذي فاز على جمعية الخروب بثنائية مقابل هدف، إلى جانب اتحاد عنابة الذي ضمن البقاء بعد الفوز أمام سور الغزلان.