الكشف رسميًا عن برنامج مباريات “الخُضر” في كأس إفريقيا

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عن برنامج مباريات المنتخب الوطني في الدور الأول من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر انطلاقها بالمغرب شهر ديسمبر المقبل.

وسيستهل المنتخب الوطني مشواره في المنافسة بمواجهة السودان يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 بداية من الساعة 16:00 عصرًا.

وفي الجولة الثانية سيواجه المنتخب الوطني نظيره بوركينافاسو يوم الأحد28 ديسمبر ابتداء من الساعة 18:30 مساءً.

أما المباراة الثالثة فستجمع “الخُضر” بمنتخب غينيا الاستوائية يوم الأربعاء 31 من ديسمبر على الساعة 17:00 مساء.

مباريات المنتخب الوطني الثلاث في دور المجموعات يحتضنها ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.