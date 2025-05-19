الكشف عن سبب غياب عوار في مواجهة الشباب السعودي

كشفت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الاثنين، حقيقة غياب الدولي الجزائري حسام عوار، عن المباراة التي ستجمع بين نادي الاتحاد والشباب ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية إن حسام عوار، أجرى تدريبات انفرادية على أرضية ملعب النادي تحت اشراف اختصاصي التأهيل ضمن برنامج جاص.

وخضع حسام عوار لفحوص في العيادة الطبية بعد تعرضه لإصابة على مستوى عضلة الفخذ خلال المواجهة الأخيرة أمام الرائد في بريدة. وهي الإصابة التي كانت وراء تداول أخبار عن إمكانية غيابه لمدة قصيرة.

ومن المنتظر أن يتخذ المدرب الفرنسي، لوران بلان، قراره بشأن إشراك عوار خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي سيجريها الفريق الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الشباب.