الكشف عن التشكيلة الأساسية لمنتخب الأرجنتين في مواجهة الخضر

اعلن مدرب منتخب الأرجنتين، سكالوني، عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة المنتخب الوطني في افتتاح مبارياته في منافسة كأس العالم.

واعتمد المدرب سكالوني حامل لقب مأس العالم في النسخة الماضية رفقة “التانغو” على اللاعبين الذي يملكون خبرة كبيرة في الساحة الدولية، وهو الذي سبق له الاعتماد على أغلبهم في كأس العالم السابقة.

كما سيتقدم التشكيلة القائد والنجم العالمي ليونيل ميسي الذي يتواجد في جاهزية كبيرة.