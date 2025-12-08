الكشف عن التشكيلتين الأساسيتين للداربي المرتقب بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد

كشف الطاقمان الفنيان لمولودية الجزائر وشباب بلوزداد عن التشكيلتين الأساسيتين تحسبًا للمباراة المتأخرة عن الجولة الأولى من الرابطة المحترفة.

ودفع مدرب مولودية الجزائر ماكوينا، بتشكيلة تضم الركائز أبرزهم زين الدين فرحات، ومحمد بانغورا، فيما ستشهد المباراة مشاركة إسحاق بوصوف الذي سيواجه فريقه السابق رفقة المولودية.

أما مدرب شباب بلوزداد سعد راموفيتش، فقد اختار الاعتماد على تشكيلته المعتادة، يتقدمها عبد الرحمان مزيان وعبد الرؤوف بن غيث.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى كل طرف للفوز بالداربي العاصمي الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الجماهير.