الكشف عن قيمة صفقة انتقال مازة إلى باير ليفركوزن

أفاد الصحفي الموثوق، فابريزيو رومانو، أن نادي باير ليفركوزن الألماني أكمل إجراءات التعاقد مع الموهبة الشاب، إبراهيم مازة، قادمًا من صفوف هيرتا برلين.

وذلك بعد توقيع جميع الوثائق الرسمية بين الطرفين.

وتعَدّ هذه الصفقة الأولى لنادي باير ليفركوزن في سوق الانتقالات الصيفية. إذ بلغت قيمة الاستثمار في اللاعب الشاب 12 مليون يورو، ما يعكس مدى إيمان إدارة النادي بقدراته المستقبلية.

ويعَدُّ الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الألمانية. كان محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية. إلا أن ليفركوزن نجح في حسم الصفقة مبكرًا، مستفيدًا من سياسته الناجحة في استقطاب وتطوير اللاعبين الشباب.