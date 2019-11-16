الكلاب الضالة تقضي على أكثر من 20 رأسا من الغنم في إليزي

قضت ليلة أمس الجمعة، الكلابٌ الضالة على أكثر من 20 رأسا من الغنم بحي الوئام ببلدية إليزي، بعد مهاجمتها اسطبل أحد المربين.

وتمكنت الكلاب الضالة من قتل جميع رؤوس الماشية المتواجدة بالمكان، بعد أن قفزت عبر سياج الإسطبل والدخول إليها لتفعل فعلتها. ولم يتفطن صاحب قطيع الغنم للحادثة إلا في الصباح، أين فوجئ بأغنامه التي تعتبر مصدر رزق العائلة مقتولة بإكملها.

وتشهد مختلف أحياء بلدية إليزي هذه الأيام انتشار كبير للكلاب الضالة التي باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين خاصة أطفال المدارس.

في غياب تام للحملات الردعية بالرغم من نداءات وشكاوي السكان للسلطات المحلية لإبادة هذه الكلاب المفترسة ومنع انتشارها.