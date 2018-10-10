الكلاسيكو يُحدد مصير”لوبيتيغي” و”فالفيردي” !

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن إدارة “ريال مدريد” قد حددت الكلاسيكو كموعد من أجل الفصل في قضية المدرب “جوليان لوبيتيغي”.

إدارة الملكي، فضل التريث قبل اتخاذ أي قرار يخص المدرب الإسباني الذي لا يلقى الإجماع بين أعضاء الفريق.

ولهذا فإن “بيريز” قرر منحه فرصة أخيرة ستكون ضد “برشلونة” وأي نتيجة غير الفوز تعني إقالته بنسبة كبيرة.

في نفس السياق، حتى إدارة “برشلونة” تريد من المدرب “فالفيردي” أن يعيد الفريق إلى السكة الصحيحة، فجماهير الفريق باتت تضيق درعا بالنتائج المحقق في الآونة الأخيرة.

كما أن “بارثوميو” رئيس الفريق يرى أن مواجهة “ريال مدريد” ستكون مصيرية بالنسبة للمدرب “ارنيستو فالفيردي”.