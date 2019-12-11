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“الكلا” يتبرأ من بيان مكتبه الولائي بوهران بخصوص الحراك والإنتخابات

الوطني
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“الكلا” يتبرأ من بيان مكتبه الولائي بوهران بخصوص الحراك والإنتخابات
بقلم نويس عبد الجلال

سجلّ المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا” حالة انشقاق مست المكتب الولائي وهران، فيما يتعلق بالقضايا الوطنية.

وقال بيان للمكتب الوطني للمجلس وقعه الأمين العام للمجلس، إنّ البيان الصادر من المكتب الولائي لوهران يوحي بوجود طرفين أحدهما يدعم الجيش والآخر ضده.

واعتبر المجلس أن الشّعب الجزائري واحد وجيشه يجب أن يبقى موحدا في خدمته وحمايته.

وتبرأ المجلس الوطني لاساتذة الثانويات الجزائرية من كل تصريح أو بيان يخص القضايا الوطنية ويكون خارج الهئيات النقابيةالوطنية.

كما أكّد ذات المجلس أنّ المكتب الوطني حدّد موقفه من الإنتخابات في بيانه الأخير والصادر يوم 7 ديسمبر.

كما حمل المجلس في ذات البيان مسؤولية أي تصرف يخص القضايا الوطنية لم تستشر فيه، الشخص الممضي في البيان أو التصريح.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740115

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