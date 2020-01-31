“الكلا” يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في وجه “صفقة القرن”

عَبر مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا” عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني على خلفية اعلان “صفقة القرن”.

وقال بيان للـ”الكلا” ان موقف الدولة الجزائرية من الصفقة، موقف تاريخي خدمة للقضية الفلسطينية، وعملا بمقولة “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

وطالب البيان مكن الشعب الفلسطيني توحيد الصفوف لمجابهة هذا العدوان الجديد، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة، واحترام المواثيق الدولية.

وندد المجلس بالمواقف المتأمرة والمطبعة مع العدو الصهيوني، والمتخاذلة لبعض الانظمة العربية.

وطالب البيان برفض رسمي و شعبي من الحكومة الجزائرية والشعب يعكس التمسك بالقدس الشرقة عاصمة لفلسطين.