الكلمة الكاملة للرئيس تبون إلى الشعب الجزائري بمناسبة السنة الميلادية الجديدة

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2025.

هذا نصها الكامل:

“بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه.

أيتها المواطنات أيها المواطنون،

ها نحن نودع عام 2024 بما ميزه من مكاسب وإنجازات وجهد بسواعد أبناء وطننا المفدى جعلت بلادنا تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق نهضة تنموية واعدة تؤهلها للولوج في مصف الدول الناشئة.

وهو العام ذاته الذي شرفتموني فيه بتجديد ثقتكم الغالية لنواصل العمل معا بتفاؤل كبير مبني على معطيات ومؤشرات واقعية باتت تتميز بها الجزائر إفريقيا وعربيا.

وإذ أحيي بهذه المناسبة جميع الجزائريات والجزائريين لعزيمتهم ولتسلحهم بالروح الوطنية العالية, خدمة لاقتصادنا ودفعا لوتيرة تنميتنا بقوة أكثر, فإنني أدعو إلى مواصلة المجهودات ليكون عام 2025 إن شاء الله حافلا بمزيد من الإنجازات والمكاسب بفضل رؤية الجزائر المنتصرة وقدراتنا الواعدة في عديد المجالات.

تمنياتي لكل الجزائريات والجزائريين ولأبنائنا في الجالية الوطنية بالخارج, عاما سعيدا مباركا بموفور الصحة والهناء ولبلادنا العزيزة بمزيد من الازدهار والرقي.

كما أتمنى لأشقائنا في فلسطين الجريحة السلامة والنجاة وإنهاء العدوان.

كل عام وأنتم بخير،

عاشت الجزائر حرة أبية شامخة،

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.