“الكمارية”.. جبن جزائري ضمن أفضل وألذ الأجبان في العالم 

صنف موقع “تاست أطلس- TasteAtlas” المتخصص في تصنيف الأكلات الشعبية والطبخ التقليدي العالمي جبن الكمارية الجزائري ضمن قائمة أفضل وألذ جبن في العالم.

ووفقا لذات الوقع جاء جبن الكمارية في المرتية الـ 36 في قائمة ألذ الأجبان من عدة دول حول العالم والمكونة من 50 نوعا من الاجبان.

وأضاف ذات الموقع تصدر جبن كروتان ذو شافينيول crottin de chavignolالفرنسي قائمة ألذ الأجبان من عدة دول حول العالم.

وحسب موقع “تاست أطلس جين الكمارية مصنوع من حليب الماعز ويتم صناعته جنوب الجزائر بالضبط ولايتي غرداية والنعامة حيث يتم تناوله عادةً في المناسبات الاحتفالية والأعياد الدينية مثل رمضان أوالمولد النبوي، وعادةً ما يتم إقرانها بالخبز أوالشاي على الجانب.

ويعتبر الكمارية مجموعة متنوعة من الجبن الأبيض الناعم المصنوع تقليديًا من حليب الماعز باتباع الأساليب التقليدية القديمة. والتي تتضمن تسخين خليط من الحليب الخام والملح حتى يبدأ في التخثر، ثم تقليب الخليط وتصفيته لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل أن يتخذ المنتج النهائي شكله الدائري والمسطح.