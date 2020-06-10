الكمامة إجبارية في إسبانيا حتى ظهور لقاح لكورونا!

أعلن وزير الصحة في إسبانيا، سلفادور إيلا، أمس الثلاثاء، أن وضع كمامة في الأماكن العامة سيظل إلزاميا في البلاد لحين إيجاد لقاح لفيروس كورونا.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، قال إيلا في مؤتمر صحفي، إن من الضروري أن يستخدم الإسبان الكمامات في المباني وخارجها.

وكشف الوزير، أن هذا الإجراء، سيتم النص عليه في قرار ينظم الأوضاع بعد رفع قيود العزل العام في 21 جوان الجاري.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة في البلاد، أن الالتزام بوضع كمامة سيستمر إلى أن نهزم الفيروس نهائيا.

وقررت إسبانيا منذ 3 أسابيع، أن تكون الكمامات إلزامية في جميع الأماكن العامة التي لا يمكن الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي.