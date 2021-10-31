“الكناباست” في إضراب بداية من الغد

تدخل نقابة “الكناباست”، بداية من الغد، في إضراب لمدة يومين، متجدد أسبوعيا، حيث طالبت النقابة برفع أجور الأساتذة. خاصة مع تدني القدرة الشرائية، مؤكدة في ذات الوقت، بأنه لن يتم التراجع عن الإضراب ما لم تتحقق المطالب الـ 12 المرفوعة.

كما أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “الكناباست”، عن الدخول في وقفة احتجاجية بداية من الغد. وهذا لمدة يومين، متجددين أسبوعيا، بسبب التراجع الرهيب للقدرة الشرائية وخطورة الوضعية الاجتماعية الراهنة‪ .

وأكدت “الكناباست” أن سبب الإضراب يعود أيضا إلى إفرازات الدخول المدرسي الذي كان معقّدا على كل الأشكال وفي جميع المجالات. الأمر الذي ساهم في إثقال كاهل الأستاذ‪ .

ومن المطالب الأساسية لـ “الكناباست”، هي تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا خطيرا وغير مسبوق. مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق مع ترقية مكانته المادية والمعنوية، إضافة إلى جعله في أريحية اقتصادية واجتماعية.

كما طالبت “الكناباست” إيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى، باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة. وكذا التمسك بالمطالب المرفوعة والمرتبطة بملف التقاعد وملف الخدمات الاجتماعية وملف طب العمل، وملف تحيين منحة “تعويض المنطقة.

ومن المطالب كذلك، تحصين وحماية الحريات النقابية، والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي،واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضدّ النقابيين. كما حذّرت النقابة من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة، لا سيما فيما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص. خصوصا منه مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري.

الكناباست.. تخفيف الحجم الساعي عن الاساتذة

‪ وكذا المطالبة بتخفيف الحجم الساعي عن الأساتذة مراعاة للظرف الاستثنائي وفتح مناصب مالية جديدة للتوظيف لامتصاص جميع الساعات الإضافية. وطالبت النقابة بتسوية وضعية الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 3 جوان 2012، بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكوّن. وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات والمعلمين المساعدين، بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.

ومن المطالب أيضا، التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة “رئيسي ومكوّن”، وتسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات. والأهم هو إعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي، مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون. مع إخراج المدارس الابتدائية من وصايا البلديات، وضبط الحركة التنقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp