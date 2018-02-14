الكناباست.. لهذه الأسباب لن نوقف إضرابنا

أكدت نقابة “الكناباست”، أن قرار مواصلة الإضراب يعود إلى تملص الوزارة التربية، من مسؤوليتها أمام ملفاتها العالقة –حسب بيان لها-.

وأضاف البيان، أن رفض الوزارة للجلوس حول طاولة التفاوض الجاد لدراسة مطالبها، أدى إلى قرارها بمواصلة الإضراب المفتوح.

وقالت النقابة، أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، لم يرد على إقتراحها بالتوسط بينها وبين الوزارة.

كما وصفت النقابة تقرير مبادرة الوساطة بأنها “مخيبة للآمال”، كون ظاهره قبول وباطنه رفض.

وللإشارة فإن إضراب نقابة “الكناباست” يدخل أسبوعه الرابع على التوالي.