الكنادام تُطالب بالإفراج على القانون الأساسي لقطاع التربية وإنصاف مدير المتوسطة

عقدت نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط “الكنادام”، مجلسها الوطني في دورته السادسة بثانوية “جوامع “محمد” بولاية عنابة يومي 23 و 24 فيفري 2024.

وخصصت الدورة، لاستعراض مستجدات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية.

وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، خلص المجلس الوطني إلى تسجيل النقاط التالية:

طالبت النقابة، من رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد التدخل العاجل من أجل الإفراج على مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك قطاع التربية الوطنية. وإنصاف مدير المتوسطة باعتباره

عونا من أعوان الدولة الجزائرية.

كما طالبت النقابة بإلغاء المرسوم التنفيذي 361-23 الذي يمنع مدير المتوسطة من اللجوء إلى الإضراب، لمخالفته الصريحة للدستور.

تصنيف مدير المتوسطة كأعلى رتبة في مؤسسته بالتساوي مع مفتشي المواد في مرحلة التعليم المتوسط. تبعا للمهام الجسيمة والعديدة الملقاة على عاتقه.

تحذير الوزارة الوصية من اعتماد فلسفة قانون ” 12-240″ في القانون الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. لعدم واقعيتها وجدواها في ضمان الاستقرار والتعايش السلمي بين أعضاء

الجماعة التربوية.

كما طالبت النقابة الأخذ بمقترحات نقابة الكنادام المقدمة للوزارة الوصية شهر نوفمبر 2021.