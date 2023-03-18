الكناري عازم على تخطي بيترو الأنغولي لمواصلة الحلم القاري

يستضيف فريق شبيبة القبائل سهرة اليوم السبت، نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي، بملعب “5 جويلية” ضمن الجولة الخامسة لدور مجموعات رابطة الأبطال.

وتستهدف الشبيبة الفوز في هذه المباراة، من أجل ضمان تأهلها للدور الربع نهائي لرابطة الأبطال، قبل المواجهة الأخيرة أمام الوداد البيضاوي.

كما يعول المدرب ميلود حمدي، على جاهزية وعزيمة لاعبيه، بالإضافة للدعم الجماهيري، لضمان الفوز، ومواصلة مغامرتهم الافريقية.

وفي المقابل، يلعب نادي بيترو أتليتيكو، هذا اللقاء بهدف انعاش حظوظه هو الآخر في تجاوز دور المجموعات.

يذكر أن مباراة شبيبة القبائل، وبيترو أتليتيكو، مقررة بملعب “5 جويلية”، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.