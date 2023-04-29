“الكناري” في مهمة رد الاعتبار وتحقيق التأهل في رابطة الأبطال

يواجه فريق شبيبة القبائل، سهرة اليوم السبت، مضيفه الترجي التونسي، برسم لقاء العودة من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

ويدخل فريق الشبيبة هذه المواجهة، بنية رد الاعتبار، بعد الهزيمة التي مني بها في لقاء الذهاب في ملعب “5 جويلية” بنتيجة هدف دن رد.

كما يعول المدرب ميلود حمدي، على عزيمة لاعبيه، والرغبة التي تحذوهم، من أجل العودة بتأشيرة التأهل من تونس.

يذكر أنّ هذه المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، والترجي التونسي، مقررة بملعب “رادس” انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً.