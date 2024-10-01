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الرياضة

“الكناري” لتأكيد هيمنته و”العميد” في رحلة تصحيح المسار

بقلم محمد لمين صحراوي
“الكناري” لتأكيد هيمنته و”العميد” في رحلة تصحيح المسار
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يحتضن ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، مساء اليوم الثلاثاء، قمة كروية تعد بالكثير، بين شبيبة القبائل والضيف مولودية الجزائر.

وستلعب المواجهة المندرجة ضمن تسوية لقاءات الجولة الأولى من البطولة المحترفة. والمقرر انطلاقها بداية من الساعة 18:00، بأهداف متباينة.

حيث يسعى “الكناري” لإضافة انتصار جديد إلى رصيده بعد حسمه الداربي القبائل. أمام الصاعد الجديد، أولمبيك أقبو، على نفس الملعب بثنائية لهدف، في الجولة الـ 2.

ويرتقب أن يكون “الكلاسيكو” رقم 109 بين الكناري والعميد في تاريخ البطولة. مثيرا فوق أرضية الميدان والمدرجات. ويملك أصحاب الديار أفضلية تاريخية بـ 39 انتصارا مقابل 29 للمولودية، بينما انتهت 40 مباراة بالتعادل.

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