“الكناري” يبحث عن أول انتصار محلي و”الحواتة” في مهمة التدارك

يحتضن مساء اليوم الأربعاء، ملعب “حسين آيت احمد” بتيزي وزو، قمة كروية واعدة بين شبيبة القبائل والضيف ترجي مستغانم، في لقاء مؤجل عن الجولة الـ 5 من البطولة المحترفة.

ويدخل “الكناري” المباراة المقرر انطلاقها بداية من الساعة 19:00، بمعنويات في السحاب، بعد الفوز الرائع الذي عاد به من غانا، أمام غولد ستارز، بثنائية نظيفة. برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

حيث يسعى رفقاء المتألق رضا حميدي، لتأكيد تألقهم قاريا. وتحقيق أول انتصار على الصعيد المحلي، بعدما خاض الفريق 3 مباريات من الموسم الجديد، انهزم في واحدة وتعادل في اثنتين.

في حين يبحث ترجي مستغانم، الذي يضم في صفوفه ثلاثي “الخضر” السابق، الحارس رايس مبولحي، وجمال بلعمري، إلى جانب مهدي زفان. لاستعادة توازنه والخروج بنتيجة ايجابية من ملعب تيزي وزو.

وبدأت تشكيلة “الحواتة” الموسم الجديد بهزيمة أمام المضيف أولمبيك أقبو. قبل أن تفوز في الجولة الثانية أمام شباب قسنطينة، وتعادلت في مناسبتين متتاليتين. الأولى في وهران أمام المولودية المحلية، والثانية داخل الديار أمام الرويسات.