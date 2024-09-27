“الكناري” يتجاوز أقبو و “السياسي” تتعادل أمام “الشلفاوة”

تمكن نادي شبيبة القبائل، من الفوز أمام ضيفه أولمبيك أقبو بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الثانية من الرابطة المحترفة.

في أول داربي قبائلي بين الفريقين، وأول مواجهة يحتضنها ملعب شبيبة القبائل الجديد “حسين آيت أحمد” هذا الموسم.

وشهدت المقابلة تألق المهاجم، كسيلة بوعالية، الذي سجل هدفا رائعا في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، من مخالفة مباشرة.

بعدها تمكن أولمبيك أقبو من تعديل النتيجة، في الدقيقة الـ41 من الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها المهاجم، علي هارون، بنجاح.

وفي الدقيقة الـ64 من الشوط الثاني، تمكن متوسط الميدان، الحمري، من تسجيل الهدف الثاني، لصالح الشبية. بعد تمريرة حاسمة من زميله، بوعالية، وتوغل وجها لوجه مع الحارس المنافس، مسجلا الهدف.

ولحساب الجولة ذاتها، تمكن نادي شباب قسنطينة من العودة بنقطة ثمينة من ميدان الشهيد، محمد بومزراف، بعد أن فرض التعادل السلبي على صاحب الأرض والجمهور، جمعية أولمبي الشلف.