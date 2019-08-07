الكناري يتجه إلى بجاية تحسبا لمواجهة المريخ

تنقل فريق شبيبة القبائل اليوم الأربعاء، إلى مدينة بجاية، لخوض آخر استعداداته، تحسبا لمواجهة نادي المريخ السوداني، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تخوض التشكيلة القبائلية، في مدينة بجاية، حصتين تدريبيتين، كآخر استعداد، قبل مواجهة ضيفهم المريخ السوداني.

وسيستغل المدرب هيبرت فيلود، هذه الفرصة، لوضع الروتوشات الآخيرة على تشكيلته، أملا في تحقيق بداية موفقة في المنافسة القارية.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه نادي المريخ السوداني، الجمعة المقبل، بملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية، لحساب الدور الأول من رابطة أبطال إفريقيا.