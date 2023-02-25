الكناري يتحدى فيتا كلوب وعينه على الانفراد بالصدارة

يحل فريق شبيبة القبائل، ممثل الجزائر الثاني في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، ظهر اليوم السبت، ضيفا على ملعب “ألفونس ماسيمبا” بالعاصمة الكونغولية، برازافيل، لتحسبا لملاقاة مضيفه نادي فيتا كلوب المحلي.

ويدخل الكناري المباراة، المبرمجة بداية من الساعة 14:00 برسم الجولة الـ 3 من دور المجموعات، وكله عزم على العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تجعله ينفرد بصدارة المجموعة الأولى، التي يتقاسم حاليا صدارتها مع بيترو أتليتيكو الأونغولي، بـ 4 نقاط لكل منهما.

وكانت الشبيبة قد تلقت صفعة مدوية يوم الثلاثاء الماضي، بإقصائها من منافسة كأس الجمهورية، على يد نادي صفاء خميس مليانة، إلا أن أشبال ميلود حمدي، عازمون على الخروج بتعادل على أقل تقدير من مواجهة فيتا كلوب، يجعلهم على مشارف ربع النهائي.