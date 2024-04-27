الكناري يخطف النقاط الثلاث أمام بن عكنون و”لايصو” يتعثر داخل القواعد

عاد فريق شبيبة القبائل بنقاط ثمينة من العاصمة حينما واجه المستضيف نجم بن عكنون الذي تغلب عليه بثنائية مقابل واحد.

وسجل ثلاثية الكناري كل من المتألق معمري الذي بصم على هدفين، في حين سجل رجم هدفا واحدا في المباراة التي جرت بملعب 20 أوت في العناصر.

كما تعثر فريق جمعية الشلف داخل قواعد، بعدما فرض عليه نجم مقرة التعادل في اخر دقيقة من المباراة التي انتهت بتسجيل ثنائية في كل شبكة.

جدول المباريات:

ن بن عكنون 2 - 3 ش القبائل

ج الشلف 2 – 1 ن مقرة