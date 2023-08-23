الكناري يستذكر لاعبه الراحل ألبير إيبوسي

استذكرت اليوم الأربعاء، إدارة شبيبة القبائل، مهاجمها الراحل الكاميروني، ألبير إيبوسو، في الذكرى التاسعة لوفاته.

ونشرت إدارة الكناري، عبر صفحتها على “فيسبوك” صورة باللونين الأخضر والأصفر، تحمل الرقم “9”، وهو الرقم الذي كان يحمله المهاجم الكاميروني.

وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “منذ 9 سنوات غادرنا ألبير إيبوسي بودجونغو”.

للإشارة فإن إيبوسي، توفي يوم 23 أوت 2014، عقب مباراة الشبيبة والضيف اتحاد العاصمة، متأثرا بإصابة على مستوى الرأس، بعدما ألقي مقذوف من المدرجات، وخسر يومها الكناري بثنائية لهدف، وسجل إيبوسي هدف فريقه الوحيد.