“الكناري” يصطدم بـ “سوسطارة” و”السياربي”يضرب موعدا لـ “العميد” ونكهة جديدة بعنوان “كلاسيكو الجنوب”

تنطلق منافسات الموسم الجديد من البطولة المحترفة لكرة القدم بمباريات من العيار الثقيل، حيث تحمل الجولة الأولى مواجهات تقليدية تعد بالإثارة والندية منذ صافرة البداية.

وسيكون عشاق المستديرة المحلية على موعد مع قمة كلاسيكية مبكرة تجمع بين شبيبة القبائل وإتحاد العاصمة، في لقاء يحمل طابع الثأر الرياضي والتاريخ الحافل بين الناديين العريقين، و بأسماء جديدة التي ستعرفها المباراة على غرار أيمن محيوص و من جانب إتحاد العاصمة الكاميروني شيمالوم والموهبة بودربالة القادم من اتحاد الحراش.

وفي العاصمة، تتجه الأنظار إلى الداربي العاصمي المشتعل بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، في مواجهة لا تعترف بالحسابات المسبقة وتتميز دائمًا بالحماس الكبير في المدرجات وعلى أرضية الميدان، في مباراة ستعرف أسماء جديدة على غرار بلحوسيني القادم من شباب قسنطينة إلى شباب بلوزداد و اللاعب الحارس قندوز القادم من الدوري الإيراني.

أما في الجنوب الكبير، فيستضيف مستقبل الرويسات برئاسة بن ساسي لعروسي فريق شبيبة الساورة في داربي الجنوب، وسط طموحات مشتركة لتحقيق انطلاقة قوية وترسيخ الحضور الجنوبي في منافسة النخبة.

وتعد الجولة الافتتاحية جماهير الكرة الجزائرية بموسم استثنائي، حيث ستشكل هذه اللقاءات اختبارًا حقيقيًا للجاهزية الفنية والبدنية للأندية، كما ستعطي مؤشرًا مبكرًا على شكل المنافسة في هذا الموسم المرتقب.