الكناري يضع قدما في الدور المقبل من منافسة رابطة الابطال

تمكن فريق شبيبة القبائل “الكناري ” من الإطاحة بمستضيفه أسكوكارا التوغولي بهدفين مقابل هدف اليوم السبت في ذهاب الدور 32 من رابطة الابطال.

وسجل الثنائية كل من عليلي وواتار فيما سجل موتالابو واتارا هدف الفريق الخصم الوحيد.

وقدم “الكناري” مباراة من بين الافضل بعد استلام المدرب عبد القادر عمراني العارضة الفنية.

كما اصبح النادي القبائلي على بعد خطوة من بلوغ دوري المجموعات بشرط تحقيق فوز أوتعادل في لقاء الاياب بالجزائر.