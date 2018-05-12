الكناري يضمن البقاء بثلاثية أمام سوسطارة والعميد يسقط أمام احتياطيي الحراش ويضيّع البوديوم رسميا

مباراتان مقدمتان عن الجولة الـ29 من رابطة موبيليس المحترفة الأولى

رسّم نادي شبيبة القبائل بقاءه ضمن حظيرة رابطة موبيليس المحترفة الأولى لكرة القدم، عقب إطاحته، أمس الجمعة، بضيفه إتحاد العاصمة بثلاثة أهداف كاملة مقابل هدفين، في مباراة مقدمة عن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة من المنافسة.

حيث تقدم الكناري بثلاثية نظيفة عن طريق كل من نسيم يطو، بن يحيى (ضد مرماه) ورضواني في الدقائق 20، 64 و73 على التوالي، قبل أن يقلص هداف الإتحاد والبطولة أسامة درفلو النتيجة لأبناء سوسطارة بثنائية في الدقيقتين 79 و89 تواليا، ليرفع أبناء جرجرة رصيدهم إلى 36 نقطة في المركز التاسع، متقدمين عن إتحاد بسكرة، أول المهددين بالسقوط بست نقاط مؤقتا، فيما تجمّد رصيد إتحاد العاصمة عند النقطة الـ42 في المركز الخامس.

وفي مواجهة ثانية مقدمة عن ذات الجولة، خرج نادي مولودية الجزائر رسميا من سباق البوديوم، عندما تكبد هزيمة جديدة على يد مضيفه إتحاد الحراش، الذي خاض اللقاء بالفريق الرديف، إلا أنه ألحق الهزيمة بالعميد بثنائية نظيفة حملت توقيع آيت عبد المالك ولكروف في الدقيقتين 10 و85، ليتجمد رصيد المولودية عند النقطة الـ44 في المركز الرابع مؤقتا، متأخرين بأربع نقاط عن مراكز البوديوم وتتبخر آمال خطف مركز مؤهل لإحدى المنافستين القاريتين الموسم المقبل، بينما يعتبر الفوز معنويا للحراش التي سقطت رسميا إلى المحترف الثاني، في لقاء عرف إصابة مدافع العميد بولخوة بكسر في الكاحل استدعى نقله إلى المستشفى لوضع الجبس، إضافة إلى طرد المدرب كازوني بعد ركله الكرة داخل الميدان قبل خروجها.

كما صبّ أنصار الصفراء كامل غضبهم على إدارة العايب وطالبوا برحيله، ولم يختلف الأمر بالنسبة للشناوة الذين شتموا اللاعبين وخاصة الحارس شعال بسبب خطئه الفادح في الهدف الأول، وغادروا المدرجات عند الدقيقة الـ75 جماعيا احتجاجا على النتائج السلبية المتتالية المسجلة في الفترة الأخيرة.

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الــنـتـــــــــــائـج:

إتحاد الحراش 2 – 0 مولودية الجزائر

شبيبة القبائل 3 – 2 إتحاد العاصمة