الكناري يعلن برمجة وديتين في أول أسبوع من تربص طبرقة

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، عن برمجة لقاءين وديين، سيخوضهما الفريق خلال الأسبوع الأول، من تربصه المقام حاليا بمدينة “طبرقة” التونسية.

وقالت إدارة الكناري في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن الفريق سيواجه كل من الشبيبة الرياضية عمران المنتمي إلى الدرجة الثانية التونسية، ونادي مستقبل الرياضي سليمان، الناشط في الدرجة الأولى التونسية، خلال أول أسبوع.

كما أوضحت الإدارة القبائلية بأن المنافسان التونسيان يستجيبان لأهداف واستراتيجية الطاقم الفني.

مشيرة إلى أن رفقاء الحارس شمس الدين رحماني، سيلعبون لقاءات ودية أخرى في ثاني أسبوع من تربص تونس، الذي انطلق أمس الاثنين.