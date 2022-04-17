الكناري يقصف غيليزان برباعية والساورة تفشل في الاطاحة بنجم مقرة

تمكّن فريق شبيبة القبائل من الفوز أمام سريع غيليزان برباعية مقابل واحد في الجولة 26 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

كما سجّل بن سايح هدفين، في حين سجّل كل من يوبا أوقاصي هدف شخصي له ومحمد أوتارا . في حين فشل الرابيد في العودة في المباراة رغم الهدف الشخصي الذي سجّله احمد بلايلية.

وانتهى لقاء شبيبة الساورة ومستضيفه نجم مقرة بالتعادل السلبي، أين فشل المدرب جاليت. ولاعبيه في العودة بالنقاط الثلاث إلى مدينة بشار للتأزم اموره في الدفاع على حظوظه باللعب على ورقة اللقب.

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