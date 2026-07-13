“الكناري” يُدشن الإقامة الجديدة لملعب “حسين آيت أحمد”

دشّن فريق شبيبة القبائل، الإقامة الجديدة التابعة لملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

ودخلت تشكيلة “الكناري” حسب بيان نشرته إدارة النادي، في تربص مغلق بالإقامة الجديدة، يدوم 5 أيام، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة بالموسم الكروي الجديد 2026-2027.

حيث سيواصل رفقاء المتألق رضا حميدي، تحضيراتهم في هذا المرفق العصري. الذي يوفر جميع ظروف الراحة والعمل، بما يسمح للطاقم الفني بالتركيز على الجوانب البدنية والفنية بعيدا عن أي ضغوط خارجية.

ويأتي هذا التربص ضمن البرنامج الذي سطره الطاقم الفني الجديد للشبيبة. الذي يقوده المدرب السابق لنادي شارلوروا البلجيكي، الفرانكو جزائري، كريم بلحوسين.

ويعد افتتاح الإقامة الجديدة لملعب “حسين آيت أحمد”مكسبا مهما للشبيبة. بالنظر إلى المرافق الحديثة التي تضعها تحت تصرف الفريق الأول، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف التحضير للموسم القادم.